Ogni anno, milioni di italiani attendono con ansia il mese di luglio e non si tratta solo delle ferie estive, ma anche di una sostanziosa aggiunta al loro reddito con l’extra Bonus dell’Inps. Se pensate che si tratti semplicemente di un ulteriore stipendio, vi sbagliate: è qualcosa di più articolato e riservato a una categoria ben precisa.

Cos’è l’Extra Bonus di Luglio?

L'”extra bonus” Inps di luglio è una somma aggiuntiva che può portare a un incremento dell’entrata mensile fino a un massimo di 655 euro. Introdotta per fornire un aiuto economico supplementare, questa somma si basa su criteri specifici e condizioni ben definite.

Chi Può Beneficiare della Somma Aggiuntiva?

Il termine “14esima mensilità” all’interno del comparto pensioni può confondere. Questo concetto, che potrebbe sembrare analogo alla tredicesima mensilità dei lavoratori dipendenti, nasconde in realtà una forma di supporto economico specifica e mirata, denominata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) “Somma aggiuntiva alla pensione”. È dedicata infatti ai pensionati italiani.

Requisiti per Ottenere l’Extra Bonus

L’erogazione della somma aggiuntiva segue criteri stabiliti dall’INPS. Per ottenerla è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Età: Il pensionato deve aver compiuto almeno 64 anni entro l’anno corrente. Pertanto, nel 2024, saranno ammessi i nati fino al 1960.

Reddito: Il reddito annuo complessivo del pensionato non deve superare determinate soglie. Attualmente, questi limiti sono fissati a 11.672,7 euro o 15.563,6 euro, a seconda della situazione familiare del pensionato.

Esclusione da altre prestazioni: Non devono essere beneficiari di altre specifiche prestazioni sociali come assegni sociali, invalidità civile, Ape sociale, trattamenti pensionistici di casse professionali, o pensioni soggette a sostituzione Stato o rivalsa Enti locali.

Modalità di Erogazione

L’extra Bonus dell’Inps è accreditato automaticamente sul cedolino della pensione di luglio e non è soggetta ad adeguamenti o rivalutazioni nel tempo, distinguendosi quindi dalla tredicesima tradizionale dei lavoratori dipendenti. L’importo della somma aggiuntiva varia in base alla pensione ordinaria percepita e agli anni di contribuzione al sistema INPS, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. L’importo massimo di 655 euro è accreditato nel primo giorno bancabile del mese di luglio.

Per il 2024, i requisiti devono essere maturati entro il 31 luglio per ottenere l’erogazione a luglio. Coloro che matureranno i requisiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2024 vedranno la somma aggiuntiva erogata con il cedolino di dicembre 2024, purché rispettino i limiti anagrafici e reddituali previsti.

Un Sostegno Economico Importante

La somma aggiuntiva alla pensione rappresenta un importante supporto economico per i pensionati italiani. Questo sistema di assistenza pensionistica vuole sostenere i cittadini anziani, offrendo loro un supporto economico annuale basato su criteri chiari e trasparenti. Comprendere appieno queste dinamiche è fondamentale per ogni pensionato, per sfruttare al meglio i benefici disponibili e garantire una maggiore sicurezza economica nella terza età.

L’extra bonus Inps di luglio è una misura significativa che sottolinea l’impegno del sistema previdenziale italiano nel fornire un supporto aggiuntivo ai pensionati. È essenziale che i beneficiari siano ben informati sui requisiti e le modalità di erogazione per poter godere appieno di questo sostegno.