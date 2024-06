Un tragico evento ha sconvolto Cagliari nella notte. Fabio Piga, un ex carabiniere di 37 anni, è stato ucciso con una coltellata al petto durante una lite scoppiata in un locale di via Caprera. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 3 del mattino all’interno del pub Donegal. Il presunto responsabile del delitto, un giovane di 19 anni, è stato fermato dalla polizia.

La Dinamica dei Fatti

I dettagli dell’episodio sono ancora frammentari e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti. Quello che è certo è che i due uomini hanno avuto una discussione all’interno del locale, che è rapidamente degenerata. Nel corso della lite, il 19enne avrebbe estratto un coltello e colpito Fabio Piga al petto. Nonostante l’intervento immediato delle ambulanze del 118, i tentativi di salvare la vita al 37enne sono stati vani.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della squadra volante. Il 19enne è stato fermato e portato in Questura, dove si trova attualmente. Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno, Marco Cocco, mentre il medico legale Roberto Demontis ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima.

Dichiarazioni Ufficiali

Il questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, ha commentato l’accaduto definendolo “una storia molto brutta” e ha assicurato che le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per far luce su questa terribile vicenda. Le parole del questore sottolineano la gravità del fatto e l’impegno delle autorità nel cercare di comprendere le motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo.