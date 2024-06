Paura a Castellammare di Stabia a causa della rottura di una tubatura dell’acqua gestita dalla Gori, che ha causato disagi e momenti di panico. L’incidente si è verificato in via Acton, provocando la chiusura della strada stessa e della strada statale 145.

Evacuazioni e Interventi

La situazione ha richiesto l’evacuazione immediata delle abitazioni sottostanti l’area interessata e delle persone presenti sulla spiaggia. Circa quaranta persone sono state coinvolte nell’evacuazione, ma fortunatamente, al momento, non si registrano feriti. La prontezza degli interventi ha permesso di gestire l’emergenza senza ulteriori complicazioni.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i carabinieri, garantendo sicurezza e ordine durante le operazioni di evacuazione. Il personale della Gori è stato impegnato nella chiusura della tubatura principale, un passo necessario per evitare ulteriori danni e disagi.

Misure Temporanee e Riparazioni

Per garantire la continuità del servizio idrico, sarà attivata una tubatura secondaria sott’acqua. Questa soluzione temporanea permetterà ai residenti di avere accesso all’acqua durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni. I lavori di riparazione della tubatura principale inizieranno non appena sarà messa in sicurezza l’area. Per consentire gli interventi di ripristino, è stata interrotta la fornitura idrica in alcune località dei seguenti comuni: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e Capri. La Gori fa sapere di aver disposto “il servizio idrico sostitutivo con batterie di fontanine che saranno affiancate ad autobotti nell’arco della giornata”, in attesa del “ripristino della normale erogazione” che “è previsto alle ore 12 di domani, venerdì 21 giugno”.

L’incidente mette in luce l’importanza della manutenzione e del monitoraggio delle infrastrutture idriche, specialmente in aree densamente popolate. La rapidità e l’efficacia della risposta all’emergenza da parte delle autorità locali e della Gori sono state fondamentali per contenere i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.