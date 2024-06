Ieri sera a Nocera Inferiore, si è verificato un incidente causato dalla rottura di una tubatura dell’acqua in via Dodecapoli Etrusca, alla fine del ponte. La rottura ha provocato una perdita visibile, con parte della pavimentazione del marciapiede che è saltata e l’acqua che ha invaso la strada, molto trafficata a tutte le ore del giorno.

L’Incidente

Durante la perdita, un automobilista si è trovato a passare proprio in quel momento. Notando solo all’ultimo momento l’enorme pozzanghera formatasi sull’asfalto, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Sebbene sia riuscito a fermarsi in tempo, l’auto ha urtato contro un marciapiede, subendo danni alla carrozzeria e ad uno pneumatico. Fortunatamente, il conducente ha riportato solo leggere contusioni.

Intervento delle Autorità

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area. Anche i tecnici della Gori sono intervenuti per risolvere rapidamente il problema della perdita d’acqua.

L’incidente sottolinea l’importanza di una manutenzione costante delle infrastrutture urbane per prevenire situazioni di pericolo. Fortunatamente, l’automobilista ha riportato solo lievi ferite, ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Le autorità locali e i tecnici hanno agito prontamente per risolvere il disagio e garantire la sicurezza della zona.