In via Atzori un incendio ha scatenato il panico tra i residenti di Nocera Inferiore. L’incidente, avvenuto in un appartamento, è stato causato dall’esplosione di un forno con il quale una donna stava cucinando. Fortunatamente, la donna ha riportato solo leggere ferite e alcune escoriazioni. Le fiamme hanno provocato gravi danni ai mobili e alle pareti dell’appartamento, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Allertati dai vicini e da alcuni passanti, i caschi rossi sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a spegnere le fiamme e a evacuare la giovane dallo stabile in sicurezza.

L’incendio ha avuto un impatto significativo anche sulla circolazione stradale. Il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore su entrambi i lati della strada, mentre i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale lavoravano per mettere in sicurezza l’area e garantire l’incolumità dei cittadini. Grazie alla loro prontezza d’intervento, è evitata una potenziale tragedia.

Attualmente, le indagini preliminari indicano che la causa dell’incendio sia un malfunzionamento del forno domestico. Tuttavia, sono in corso ulteriori accertamenti e verifiche da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco per stabilire con certezza l’origine del rogo. I pompieri, dopo aver accertato il principio dell’incendio, sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la situazione sotto controllo.