Un viaggio al mare si è trasformato in tragedia per la 21enne Erika Rezza, originaria di Cellino San Marco, in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sabato poco dopo mezzogiorno. La giovane, dipendente di un bar nel quartiere Commenda di Brindisi, era alla guida della sua Lancia quando l’auto è improvvisamente uscita di strada, ribaltandosi in un canneto vicino allo stabilimento balneare “Lido Sant’Anna”.

Dinamica dell’Incidente

Erika stava viaggiando in compagnia di un’amica 23enne. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe uscita di strada per una possibile distrazione alla guida, causando un ribaltamento che si è rivelato fatale per la giovane conducente. Nonostante i soccorsi immediati degli automobilisti di passaggio e l’intervento del personale medico del 118, per Erika non c’è stato nulla da fare. La ragazza ha subito uno schiacciamento toracico che le è stato fatale. L’altra giovane a bordo dell’auto ha riportato solo lievi ferite, ma è rimasta profondamente scossa dall’accaduto.

Intervento delle Autorità

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per accertare le cause dell’incidente, confermando che non erano coinvolti altri veicoli. I Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno lavorato per rimuovere il veicolo, che era rimasto in bilico lungo la fiancata della guidatrice. Il magistrato di turno, non essendoci altri veicoli coinvolti, non ha disposto il sequestro dell’auto e la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

Il Dolore della Comunità

La notizia della morte di Erika ha profondamente colpito la comunità di Cellino San Marco. Il sindaco Marco Marra ha espresso il suo cordoglio su Facebook, dicendo: «L’amministrazione comunale tutta e l’intera comunità cittadina piange la giovane vita spezzata di Erika e si unisce al dolore straziante che ha colpito i genitori, il fratello e i parenti tutti». Erika, diplomata presso l’Alberghiero “Pertini” di via Appia, aveva costruito numerose amicizie a Brindisi, città dove lavorava e coltivava i suoi sogni.