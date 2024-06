Un furto notturno ha sconvolto la tranquilla cittadina di Volturara Irpina, situata in provincia di Avellino. I rapinatori hanno preso di mira la filiale della Banca di Credito Cooperativo (Bcc) di Flumeri, entrando nell’edificio forzando la porta antipanico. Una volta all’interno, i malviventi hanno messo a soqquadro gli uffici, causando notevoli danni e rubando due cassette di sicurezza. L’entità del bottino è ancora in fase di valutazione, e non sono stati resi noti dettagli sui contenuti delle cassette sottratte.

I Carabinieri della compagnia di Solofra sono intervenuti rapidamente sul luogo del crimine, avviando le indagini per identificare e catturare i responsabili. Le autorità stanno raccogliendo prove e visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella speranza di ottenere informazioni utili.

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza nelle istituzioni finanziarie e la necessità di misure preventive efficaci per proteggere le risorse e i beni dei clienti. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le attività investigative per prevenire ulteriori atti criminali nella zona.