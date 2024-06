Ieri sera, all’imbrunire, un masso di notevoli dimensioni si è staccato dalla parete rocciosa e ha crollato ai lati della statale amalfitana 163, in territorio di Piano di Sorrento, a pochi chilometri da Positano. Per fortuna, a trattenerlo, sono intervenute le reti metalliche, evitando il peggio. Il masso, insieme ad altri pezzi di roccia, ha finito per occupare la cunetta, mentre la parte interna della carreggiata era invasa da pietrame. La zona dove si è verificato il distacco della crosta di montagna ricade in un’area più vasta che è stata spesso teatro di frane.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Anas e la protezione civile. È importante notare che questa non è la prima volta che questa tratta di strada si trova coinvolta in simili eventi. Appena tre mesi fa, alla vigilia della Pasqua, sempre nel tratto compreso tra i Colli e Positano, un masso colpì un bus turistico. Per fortuna, miracolosamente, nessuno degli occupanti riportò ferite. Il pullman, di proprietà di una società di noleggio, subì danni solo a un finestrino laterale, che andò in frantumi dopo essere stato colpito dal masso.

L’episodio di ieri sottolinea ancora una volta l’importanza di misure preventive e di sicurezza lungo le strade che percorrono territori soggetti a frane e crolli, in particolare sulla suggestiva e tortuosa statale amalfitana.