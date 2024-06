Enel ha recentemente annunciato un piano di assunzioni che prevede l’inserimento di ben 2000 nuove risorse nel triennio 2024-2026. Questo importante sviluppo è stato reso possibile grazie a un accordo firmato con i sindacati il 24 aprile, e mira a rafforzare la rete di distribuzione italiana, elemento cruciale per la transizione energetica del Paese.

Un Impegno per la Transizione Energetica

L’accordo sottoscritto con i sindacati non è solo una risposta alle esigenze di mercato, ma rappresenta anche un tassello fondamentale del Piano Industriale di Enel, che prevede investimenti per 12,2 miliardi di euro. Questi investimenti sono destinati a valorizzare e potenziare la rete di distribuzione italiana, migliorando l’efficienza e la sostenibilità del servizio energetico.

Le Posizioni Aperte

Le nuove assunzioni saranno concentrate principalmente presso e-Distribuzione SpA, la divisione di Enel dedicata alla distribuzione e misura dell’energia elettrica, precedentemente conosciuta come Enel Distribuzione. Le posizioni aperte per le 2000 assunzioni di Enel riguarderanno una varietà di profili, inclusi operai, tecnici e altri professionisti, sia laureati che diplomati. Questa diversificazione delle competenze richieste riflette l’approccio inclusivo di Enel, che mira a integrare un ampio spettro di professionalità nel proprio organico.

Un’Azienda in Crescita

Enel, con sede a Roma e quotata in borsa dal 1999, è la più grande azienda italiana nel settore energetico. Operativa in 30 paesi, Enel serve oltre 73 milioni di utenze in tutto il mondo. La sua struttura organizzativa è composta da diverse divisioni, tra cui Enel Energia, Enel Green Power e Enel X, ciascuna focalizzata su differenti aspetti della produzione e gestione dell’energia.

Come Candidarsi

Gli interessati a partecipare a questa nuova fase di crescita di Enel possono consultare la pagina dedicata alle carriere sul sito ufficiale dell’azienda. Qui è possibile candidarsi per le posizioni aperte o inviare una candidatura spontanea. Inoltre, per rimanere aggiornati sulle ultime novità e opportunità di lavoro, è possibile seguire Enel sui suoi canali social, tra cui Telegram e WhatsApp.

Questa iniziativa non solo rafforzerà la posizione di Enel come leader nel settore energetico, ma offrirà anche nuove opportunità di lavoro, contribuendo alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile del Paese.