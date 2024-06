Due ragazzi minorenni sono sanzionati con una maxi multa di 10.000 euro dalla Polizia Municipale di Eboli dopo essere sorpresi mentre consumavano un rapporto per strada su una panchina. L’intervento è condotto dai vigili urbani, agli ordini del comandante Mario Dura, che hanno prontamente risposto alla segnalazione di una signora che ha notato le scene troppo spinte. I due giovani di 15 e 16 anni sono sanzionati per atti osceni in luogo pubblico, un comportamento considerato inaccettabile e contravveniente alle norme vigenti.

La Sanzione

La sanzione, particolarmente salata, è comminata in base alle leggi locali che disciplinano il comportamento in luoghi pubblici. La multa di 10.000 euro ha lo scopo di dissuadere comportamenti inappropriati e mantenere il decoro e il rispetto delle regole civili e sociali.

Reazioni dalla Comunità

L’episodio ha suscitato diverse reazioni all’interno della comunità locale, con molti che hanno espresso preoccupazione per il comportamento dei giovani e l’importanza di educare sul rispetto delle norme sociali e legali.