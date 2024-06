Una ex clinica potrebbe avere cedimenti strutturali: è interdetta l’area attorno alla struttura ed evacuata la palazzina posta nelle immediate vicinanze. È il risultato di una serie di controlli che hanno riguardato a Torre del Greco l’immobile che più di 40 anni fa ospitava Villa Serena, la struttura sanitaria dismessa e di fatto abbandonata che si trova nella zona di via Enrico De Nicola, parte alta della città vesuviana. Tutto è partito da una serie di richieste di verifiche da parte di alcuni cittadini: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia municipale coordinati dal dirigente Gennaro Russo e il personale dell’ufficio tecnico comunale. Dopo le verifiche, è presa la decisione di chiudere l’area posta a ridosso dell’ex clinica a causa di rischi di natura statica.

A scopo precauzionale hanno fatto allontanare, con l’ausilio dei dipendenti del settore politiche sociali del Comune, le quattro famiglie residenti nella palazzina di viale Olivella a ridosso della vecchia struttura sanitaria: in totale sei persone che, stando a ciò che si apprende, hanno comunque trovato un’autonoma sistemazione.