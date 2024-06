Le temperature in città stanno salendo vertiginosamente e il caldo torrido è ormai alle porte. Già nei giorni scorsi si è registrato un aumento delle temperature, ma oggi il caldo dovrebbe farsi sentire ancora di più.

Bollino Giallo a Napoli

Oggi, Napoli è l’unico capoluogo tra i 27 monitorati dal bollettino del caldo del Ministero della Salute a ricevere il bollino giallo, che corrisponde a un livello di allerta 1. Questo livello di allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Previsioni per gli Altri Capoluoghi

Per gli altri 26 capoluoghi monitorati, il bollettino prevede un bollino verde, livello di allerta 0, sia per oggi che per giovedì. Anche a Napoli, la situazione è destinata a migliorare già da domani, con un ritorno al bollino verde previsto per giovedì.

Consigli per Affrontare il Caldo

In vista dell’aumento delle temperature e dell’allerta gialla, è consigliabile adottare alcune precauzioni per affrontare il caldo:

Idratarsi Adeguatamente: Bere molta acqua per evitare la disidratazione.

Evitare l’Esposizione Diretta al Sole: Soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Indossare Abiti Leggeri e Traspiranti: Preferibilmente di colori chiari.

Restare in Luoghi Freschi: Utilizzare ventilatori o aria condizionata, se possibile.

Prestare Attenzione alle Persone Vulnerabili: Come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

L’ondata di caldo che colpirà Napoli oggi richiede attenzione e precauzioni da parte di tutti i cittadini. Sebbene il bollino giallo sia previsto solo per oggi e già da domani Napoli tornerà al bollino verde, è importante rimanere vigili e seguire le raccomandazioni per evitare rischi alla salute.