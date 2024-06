Il Bonus Mobili, una delle agevolazioni fiscali più apprezzate dagli italiani, offre anche nel 2024 la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Una delle novità e chiarificazioni più rilevanti riguarda la possibilità di fruire di questo bonus anche per le opere di manutenzione straordinaria relative al box pertinenziale dell’abitazione.

Dettagli dell’Agevolazione

Come precisato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 50% prevista dal Bonus Mobili si applica anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare l’abitazione, anche se gli interventi di ristrutturazione hanno coinvolto una pertinenza dello stesso immobile. Questo significa che se i lavori di manutenzione straordinaria sono eseguiti su un box pertinenziale, le spese sostenute per arredare l’abitazione principale sono comunque detraibili.

Requisiti per la Detrazione

Per poter beneficiare della detrazione, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali:

Intervento Edilizio: Deve essere stato effettuato un intervento edilizio sull’immobile o su una sua pertinenza. La manutenzione straordinaria del box rientra tra gli interventi che permettono di accedere al bonus.

Destinazione dei Beni: I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere destinati ad arredare l’abitazione principale. Non è necessario che l’intervento edilizio riguardi direttamente l’ambiente arredato.

Documentazione: È essenziale conservare lo scontrino parlante o la fattura che attesti l’acquisto dei beni, indicando chiaramente il tipo di bene acquistato.

Limiti di Spesa

Per l’anno 2024, la detrazione del 50% può essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro. Questo tetto rappresenta il totale delle spese agevolabili per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Quindi, la detrazione massima ottenibile sarà di 2.500 euro.

Esclusioni

È importante notare che non tutti gli interventi danno diritto al Bonus Mobili. Sono esclusi:

Interventi finalizzati all’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti.

Realizzazione di nuovi posti auto o box pertinenziali.

Il Bonus Mobili si conferma anche per il 2024 un’importante agevolazione per chi decide di rinnovare l’arredamento della propria abitazione, anche quando gli interventi edilizi riguardano una pertinenza come il box auto. È fondamentale, tuttavia, rispettare i requisiti specifici e conservare la documentazione adeguata per poter beneficiare della detrazione fiscale.

Questa agevolazione non solo incentiva il miglioramento e l’ammodernamento delle abitazioni, ma rappresenta anche un sostegno significativo alle famiglie italiane, permettendo loro di affrontare con maggiore serenità le spese legate all’acquisto di nuovi arredi e elettrodomestici.