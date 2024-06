Negli ultimi tempi, le stazioni Eav di Napoli sono finite oggetto di una serie di atti vandalici che vanno ben oltre le semplici bravate di alcuni giovani. Questi episodi di violenza stanno creando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

L’Ultimo Episodio a Traiano

L’ultimo di questi episodi si è verificato nella notte presso la stazione “Traiano” della ferrovia Cumana. Ignoti vandali hanno danneggiato i vetri delle porte d’ingresso, alcune obliteratrici e due vani contenenti idranti anti-incendio. Sono distrutte anche due telecamere di videosorveglianza, probabilmente nel tentativo di evitare identificazioni.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in tarda serata per effettuare i rilievi del caso. L’Eav ha dichiarato di aver recuperato alcuni video delle telecamere di sicurezza, che sono consegnati alle forze dell’ordine per le indagini.

Un Problema Ricorrente

Purtroppo, questo non è un caso isolato. Il 19 maggio scorso, altre due stazioni, Piscinola e Soccavo, sono state prese di mira. Gli atti vandalici includono la distruzione di vetri, obliteratrici e display luminosi, creando notevoli disservizi per l’utenza e danni economici per l’azienda. La scia di vandalismi è iniziata il 18 maggio, con un incidente presso il passaggio a livello Cappuccini, dove un autista ha tentato di superare le barriere in chiusura, causando danni alle strutture e ritardi alla circolazione.

La Reazione delle Autorità

Le autorità locali e i vertici dell’Eav stanno cercando di affrontare la situazione con fermezza. L’ufficio Sicurezza dell’Eav è in costante contatto con le forze dell’ordine per monitorare e verificare le responsabilità attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nonostante i danni, il servizio continua regolarmente.

La Chiusura di Via Conte della Cerra e San Gennaro ad Antignano

Parallelamente ai problemi delle stazioni Eav, Napoli sta affrontando disagi significativi a causa della chiusura di via Conte della Cerra e San Gennaro ad Antignano. Questa chiusura, dovuta al pericolo di crollo di un fabbricato, sta creando gravi problemi di mobilità per i residenti e i commercianti della zona. Europa Verde ha richiesto un intervento tempestivo per mettere in sicurezza l’edificio o abbatterlo, al fine di ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei pedoni.