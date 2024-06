In una rapida serie di eventi che hanno lasciato due vittime senza i loro averi, un uomo di 34 anni residente a Boscoreale è finito arrestato con l’accusa di furto con strappo e ricettazione. L’operazione è condotta dai Carabinieri della Stazione di Gragnano, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina.

I fatti risalgono al 13 aprile scorso, quando l’uomo, insieme a un complice attualmente in fase di identificazione, avrebbe perpetrato due scippi in rapida successione. Il primo episodio è avvenuto a Santa Maria la Carità, dove il 34enne avrebbe strappato una collana d’oro dal collo di una donna appena uscita di casa. Pochi minuti dopo, a Gragnano, il sospettato avrebbe agito nuovamente, questa volta rubando la borsa a una signora anziana mentre era in auto, utilizzando la tecnica del furto con strappo.

Durante il secondo furto, l’uomo e il suo complice si sarebbero avvicinati alla vettura della vittima e avrebbero strappato la borsa con violenza dalle mani della donna seduta sul lato passeggero.

Oltre agli scippi, l’uomo è accusato anche di ricettazione, poiché è fermato a bordo di uno scooter registrato a suo nome, ma con una targa rubata proveniente da un’altra motocicletta a Scafati.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno beneficiato dell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte sul campo.

Dopo le formalità di rito, il 34enne è trasferito presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale Giuseppe Salvia, in attesa di ulteriori sviluppi sul suo caso.