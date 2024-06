Nella notte, via Santa Chiara a Napoli è stata teatro di una violenta sparatoria che ha lasciato due giovani feriti. L’incidente è avvenuto all’angolo con vico Banchi Nuovi intorno all’una, quando un 22enne e un 25enne sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco.

I Feriti

Il personale del 118 è intervenuto rapidamente, trasportando entrambi i feriti all’ospedale Pellegrini. Il 22enne, che ha riportato una lesione a una gamba, è stato curato e dimesso poco dopo. Più gravi le condizioni del 25enne, che è stato colpito al basso ventre e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

La Dinamica della Sparatoria

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che a sparare sia stata una sola persona a piedi. Sulla scena del crimine sono stati trovati diversi bossoli, segno evidente della sparatoria. La Squadra Mobile di Napoli ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto e individuare il responsabile.

Le Indagini

Entrambi i giovani feriti risultano incensurati, un dettaglio che potrebbe complicare le indagini poiché al momento non ci sono indicazioni su possibili motivi legati a precedenti penali. Le autorità stanno comunque seguendo diverse piste, esaminando anche eventuali collegamenti con conflitti locali o regolamenti di conti.

Reazioni della Comunità

La comunità locale è sconvolta dall’episodio. Via Santa Chiara è una zona centrale e frequentata di Napoli, e l’idea che una sparatoria possa avvenire in un’area così popolata suscita preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nella zona per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori atti di violenza.