Durante un servizio di sorveglianza estesa nella città delle Terme, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia locale hanno effettuato un arresto per detenzione a fini di spaccio. La persona coinvolta è un giovane di 28 anni originario di Gragnano, che fino a quel momento non aveva precedenti penali. L’operazione si è resa possibile grazie alla collaborazione dei carabinieri del reggimento Campania, i quali hanno condotto una serie di perquisizioni che hanno portato alla scoperta dell’uomo in un box situato in via Napoli. Durante la perquisizione del garage, sono trovati due sacchetti contenenti complessivamente 107 grammi di marijuana, oltre a una somma di denaro contante pari a 2.180 euro.

L’arrestato è ora detenuto in attesa di giudizio, accusato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio. Questo episodio sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica nella regione.