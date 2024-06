Un altro incidente stradale ha segnato le strade di Napoli, questa volta in via delle Repubbliche Marinare. Gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della polizia locale sono intervenuti sul luogo del sinistro che ha coinvolto una moto e un’autovettura, guidate rispettivamente da un uomo di 44 anni e da un 51enne, entrambi residenti nel quartiere Barra.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto poco prima delle otto di venerdì sera. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia municipale, sembra che la moto stesse percorrendo via delle Repubbliche Marinare in direzione di via Ferrante Imparato. Giunta all’incrocio con via Sesto Fiorentino, la moto è entrata in collisione con l’autovettura che proveniva da destra. L’impatto è stato così violento da far sbalzare la moto nella carreggiata opposta.

Le Conseguenze

Il 44enne alla guida della moto ha riportato le peggiori conseguenze. Trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante il quale si è resa necessaria l’amputazione della gamba destra. La prognosi resta riservata e le condizioni dell’uomo sono critiche.

Indagini in Corso

Gli agenti del reparto Infortunistica Stradale hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti per effettuare ulteriori accertamenti. Inoltre, i conducenti sono stati sottoposti agli esami tossicologici di rito per verificare eventuali responsabilità ulteriori.

Un Problema che Persiste

Questo incidente si aggiunge a una già lunga lista di sinistri stradali che macchiano di sangue le strade di Napoli e del suo hinterland. La scia di incidenti e tragedie evidenzia l’importanza cruciale dell’educazione stradale e del rispetto del codice della strada. È fondamentale che la comunità comprenda l’urgenza di una maggiore consapevolezza e prudenza alla guida per prevenire ulteriori drammatiche conseguenze.