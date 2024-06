In una sorprendente operazione di polizia, Maria Eraldo, 44enne originaria di Ischia e residente a Lacco Ameno, è finita arrestata nel centro storico di Napoli mentre tentava di vendere cocaina nascondendo la droga nella sua bocca. L’episodio è avvenuto in vicoletto Santa Caterina a Formiello, nella zona di Porta Capuana, un’area nota per la sua storica vivacità e, talvolta, per episodi di microcriminalità.

L’Operazione dei Falchi della Squadra Mobile

I “Falchi”, un’unità speciale della Squadra Mobile della questura di Napoli, erano in appostamento nella zona quando hanno notato i movimenti sospetti della donna. Maria Eraldo è stata osservata mentre prelevava un ovulo di cocaina dalla bocca e lo cedeva a un uomo in cambio di una banconota. Questo gesto ha insospettito immediatamente gli agenti in borghese, che sono intervenuti bloccando entrambi sul posto.

La Perquisizione e l’Arresto

Sottoposta a perquisizione, la donna ha estratto dalla bocca altri sette ovuli di cocaina, prontamente analizzati e confermati come compatibili con la sostanza ceduta poco prima. In possesso di Maria Eraldo trovati anche 30 euro, probabilmente il frutto della vendita della droga. Gli agenti hanno quindi arrestato la donna con l’accusa di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente, un uomo di 30 anni, è sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Una Recidiva Conosciuta alle Forze dell’Ordine

Maria Eraldo non è nuova alle forze dell’ordine: la 44enne ha precedenti di polizia, anche se non è chiaro cosa l’abbia portata a Napoli in questa occasione, visto che non sembra frequentare abitualmente la città. La sua cattura rappresenta un successo per la polizia locale, che continua a monitorare attentamente le attività illecite nella città, cercando di contrastare il traffico di droga.