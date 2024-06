Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è realizzata a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, da un gruppo di giovani protagonisti di Sport a km 0, progetto di sport sociale promosso dall’Asd Fly Project, con il sostegno di Sport e Salute, e realizzato da una rete di associazioni e scuole di Napoli Est. L’iniziativa e’ parte di un percorso di sensibilizzazione contro la violenza di genere che vede insieme gli adolescenti che, accompagnati da educatori e operatori sportivi, hanno affrontato la tematica anche attraverso la conoscenza di donne che sono state vittime di violenza da parte di ex mariti o compagni ma che sono riuscite a ribellarsi e a proteggersi.

La panchina, rimessa a nuovo e dipinta di rosso proprio dai giovani, decora il parco “Zona Est” di Ponticelli, un’area verde adottata dall’associazione Nuova Polisportiva Ponticelli, uno dei partner del progetto avviato a gennaio per offrire corsi sportivi, occasioni di formazione e altre attivita’ completamente gratuiti per persone dai 14 ai 34 anni. Nell’area verde di via Gino Alfani è creato, grazie all’impegno di piu’ realta’, uno spazio dedicato proprio alle donne nel quale, oltre al manufatto appena decorato, sono piantate diverse rose rosse, altro segno di vicinanza alle tante che vivono sulla propria pelle vicende delicate e preoccupanti. Da un lato la memoria per donne uccise, dall’altro l’impegno affinche’ tale fenomeno possa essere arginato attraverso l’educazione e la cultura.