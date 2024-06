Una donna è sarebbe dapprima narcotizzata da un tassista abusivo, poi derubata ed infine abbandonata alla periferia di Napoli nella zona orientale. Il fatto è accaduto nella mattinata di venerdì quando la donna, giunta da Ischia al molo Beverello, è avvicinata da un tassista abusivo che si è proposto di accompagnarla alla stazione di Napoli dove avrebbe dovuto prendere un treno per la Lombardia. Alla donna durante il tragitto è offerto un caffè. Qualche ora dopo l’hanno ritrovata in choc confusionale in una campagna nei pressi di via Nuova Poggioreale, derubata di effetti personali, valigia e soldi.

La vicenda è denunciata ai Carabinieri. “Un episodio inquietante – ha commentato il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli – che fa orrore per la crudeltà con la quale questo criminale ha prima drogato e poi abbandonato in una campagna la vittima, senza porsi minimamente il problema di che fine avrebbe fatto. Seguiremo questo caso con attenzione fino a quando non verrà assicurato alla giustizia insieme ad eventuali suoi complici”.