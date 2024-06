Un grave incidente stradale si è verificato domenica sera, attorno alle 23:20, in via San Giacomo dei Capri, nel Rione Alto. Una donna di 57 anni, al volante della sua auto, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un’auto in sosta e si è ribaltato. Fortunatamente, la donna ha riportato solo lievi ferite.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 52 di via San Giacomo dei Capri. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di chiarimento. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Napoli, inviati dalla Centrale Operativa guidata dal comandante Lucio Sarnacchiaro e coordinata dal comandante Ciro Esposito. Presenti anche i vigili del fuoco e il personale del 118.

Intervento dei Soccorsi

La donna ferita è stata prontamente medicata dal personale sanitario direttamente sul posto, non necessitando di ricovero ospedaliero. Nonostante la drammaticità dell’incidente, la passeggera non ha riportato gravi conseguenze. L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza la scena e rimuovere la vettura ribaltata.

Indagini in Corso

Le indagini della polizia locale sono attualmente in corso per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo per ragioni ancora da chiarire, scontrandosi con un veicolo parcheggiato lungo il margine della strada.

Risoluzione dell’Incidente

Una ditta privata è stata chiamata per rimuovere e raddrizzare la vettura coinvolta, permettendo così di ripristinare la normale circolazione sulla carreggiata. La rapida risposta dei soccorritori e l’efficace coordinamento delle operazioni hanno contribuito a risolvere la situazione senza ulteriori complicazioni.