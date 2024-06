Un’anziana donna disabile di Centurano, una frazione del comune di Caserta, assegnataria di una casa comunale in località Viella dei Brignola, in cui vive da sola, ha denunciato di essere costretta a subire da anni le violenze verbali e fisiche dei vicini di casa, che utilizzano gli spazi condominiali per ammassare rifiuti. Dai garage al sottotetto, fino agli ingressi degli appartamenti degli altri inquilini, è una distesa di rifiuti accumulati e poi smaltiti; dagli ingombranti ai rottami delle auto fino all’amianto.

“Il degrado è totale – ha detto la donna che si è rivolta al parlamentare Francesco Borrelli e al giornalista Pino Grazioli – anche il medico si rifiuta di venire a visitarmi a domicilio, sono invalida da anni e ho imparato a fare le iniezioni da sola perché qui nessuno vuole venire. Denuncio da tempo la deriva che viviamo, ma dal Comune solo silenzi. Gli altri condomini non parlano perché hanno paura. In passato ad alcune famiglie hanno sottratto gli appartamenti. Usciti di casa la mattina, quando sono rientrati le loro case erano occupate”.

“La sordità dell’Amministrazione – ha affermato Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra – è sorprendente, in quali casi pensano sia doveroso intervenire per proteggere i cittadini fragili? Mi domando quale sia il compito di chi amministra un territorio. Come è possibile consentire indisturbatamente, ad alcuni, di trasformare un condomino di proprietà del Comune in una discarica abusiva a danno degli altri inquilini assegnatari che diventano addirittura ostaggio dei delinquenti. La difesa dei diritti dei cittadini onesti è una battaglia sacrosanta, ancora di più se in ostaggio dei criminali ci sono i cittadini più fragili e indifesi. Mi aspetto – conclude l’esponente Verde – che l’Amministrazione Comunale e gli enti preposti rispondano alla richiesta di aiuto di questa donna”.