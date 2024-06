La Polizia di Stato di Caserta ha compiuto un intervento decisivo per salvare una donna e due bambini che camminavano pericolosamente al centro della carreggiata dell’autostrada A30. L’episodio si è verificato recentemente, attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale.

L’Intervento Tempestivo

La segnalazione è arrivata alla Polizia Stradale di Caserta Nord, che ha prontamente inviato una pattuglia sul luogo indicato. Gli agenti hanno intercettato una donna in forte stato confusionale che, stringendo per mano due bambini piccoli, vagava pericolosamente al centro dell’autostrada. La situazione era estremamente critica, con il rischio di un grave incidente dovuto all’elevata velocità delle vetture in transito.

Misure di Sicurezza

Considerata la pericolosità della situazione, sono stati immediatamente attivati i protocolli d’urgenza per rallentare il flusso veicolare. Questa misura ha permesso di garantire la sicurezza sia dei pedoni che degli automobilisti. I poliziotti hanno quindi fermato la donna e l’hanno allontanata dalla carreggiata, nonostante la sua condizione la rendesse poco collaborativa.

Assistenza Medica e Sicurezza dei Bambini

La donna è stata presa in carico dal personale medico del 118 e trasportata in ospedale per le necessarie cure. Nel frattempo, i due bambini sono stati messi al sicuro nell’auto di servizio degli agenti. Successivamente, sono stati condotti presso gli uffici della Polizia Stradale di Caserta Nord, dove sono stati accuditi fino all’arrivo del padre, che ha potuto riabbracciarli e portarli a casa.