Nelle ultime ore, la linea ferroviaria dell’alta velocità Roma-Firenze è stata teatro di fortissimi disagi per i passeggeri, con ritardi fino a 120 minuti e condizioni di viaggio estremamente difficili. Il malfunzionamento dell’aria condizionata in alcuni vagoni ha trasformato i convogli in vere e proprie fornaci, costringendo i viaggiatori, tra cui anziani e una donna incinta, a sopportare temperature asfissianti senza acqua né assistenza adeguata.

Cause e Conseguenze del Guasto

Secondo Trenitalia, il rallentamento della circolazione è stato causato da un inconveniente tecnico a un treno, che ha impattato gravemente il traffico tra Settebagni e Capena, nel Lazio. Il convoglio 9422, partito da Roma alle 13.35 e diretto a Venezia via Firenze, è rimasto fermo sotto il sole cocente, diventando invivibile per i numerosi viaggiatori a bordo. Tra questi, l’ex ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha definito l’esperienza come “davvero una brutta esperienza”.

Lavori Notturni Programmati

La situazione è ulteriormente complicata dall’avvio imminente di lavori in notturna sulla stessa tratta, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per il potenziamento infrastrutturale. Questi lavori si terranno dal 22 giugno al 29 luglio e prevedono modifiche alla circolazione ferroviaria. I treni ad alta velocità Frecciarossa e Frecciargento sulle linee Venezia-Roma/Napoli, Torino/Milano-Roma, Napoli-Firenze, Milano-Reggio Calabria, e Genova-Roma subiranno variazioni. Anche i treni InterCity e alcuni treni regionali vedranno cambiamenti sia d’orario che di percorso.

Reazioni e Critiche

L’incidente ha suscitato forti reazioni politiche. Francesca Ghirra, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Trasporti della Camera, ha definito la situazione un “vero scandalo nazionale”, criticando il malfunzionamento frequente della rete ferroviaria. Ha accusato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di non prestare sufficiente attenzione ai problemi del trasporto ferroviario e ha chiesto pubblicamente le sue scuse per i disagi causati.

Ripristino della Normalità

In tarda serata, la circolazione sulla linea interessata dal guasto è tornata gradualmente alla normalità. Tuttavia, l’episodio ha messo in luce le fragilità e le criticità del sistema ferroviario italiano, sollevando questioni sulla necessità di miglioramenti infrastrutturali e di una gestione più efficiente dei servizi.