Aperto un fascicolo di indagine per chiarire le circostanze del decesso di un uomo di 50 anni, ritrovato morto in una zona di campagna a Polla. L’uomo era stato dimesso dall’ospedale da poco tempo. Il corpo dell’uomo è stato scoperto da un familiare, che, trovandolo privo di sensi, ha immediatamente chiesto aiuto. Nonostante il rapido intervento del personale del 118, i soccorsi si sono rivelati inutili: l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Indagini in Corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause del decesso. La recente dimissione dall’ospedale potrebbe essere un elemento rilevante nelle indagini. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni mediche e testimonianze per fare luce sulla vicenda.

Prossimi Passi

Gli investigatori attendono i risultati dell’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, per ottenere ulteriori dettagli sulla causa della morte. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori commenti ufficiali.

La comunità di Polla è scossa dalla notizia e attende con ansia i risultati delle indagini per comprendere meglio le circostanze della tragedia. Le autorità continueranno a lavorare per fornire risposte definitive.