Un grave incendio ha colpito un deposito di materiali per l’edilizia in viale Europa ad Aversa, in provincia di Caserta, ieri a mezzogiorno. L’incendio ha richiesto l’intervento di sei squadre di vigili del fuoco, con il supporto di rinforzi provenienti dai Comandi di Napoli, Benevento e Avellino. Nonostante la rapidità e l’efficacia dell’intervento, due abitazioni vicine al deposito sono state danneggiate dalle fiamme, fortunatamente senza coinvolgere persone.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Il maxi-rogo ha generato un fronte di fuoco significativo, che ha richiesto ore di lavoro per essere circoscritto. I vigili del fuoco sono riusciti a controllare l’incendio nella serata di ieri, anche se le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai sono continuate fino a notte fonda. Il tempestivo intervento delle squadre di emergenza ha evitato danni maggiori, proteggendo sia le abitazioni circostanti che l’ambiente circostante.

Preoccupazione per l’Inquinamento Ambientale

L’incendio ha sollevato preoccupazioni per un possibile inquinamento ambientale, data la natura dei materiali coinvolti nel rogo. L’Arpa Campania (Agenzia regionale protezione e ambiente) è intervenuta su richiesta dei vigili del fuoco per monitorare la situazione. Nel primo pomeriggio di ieri, i tecnici del Dipartimento provinciale di Caserta hanno installato un campionatore ad alto volume nei pressi del luogo dell’incendio, per rilevare la presenza di diossine e furani nell’atmosfera. Questi composti chimici sono noti per la loro tossicità e persistenza ambientale, e il loro monitoraggio è cruciale per valutare l’impatto dell’incendio sulla qualità dell’aria.

Monitoraggio Continuo della Qualità dell’Aria

L’Arpa Campania ha inoltre attivato la rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, utilizzando le stazioni fisse di rilevamento per misurare eventuali variazioni nei livelli di inquinanti. Sebbene l’incendio sia stato domato, i fumi di combustione presenti indicano che il rischio di contaminazione dell’aria non è ancora del tutto scongiurato. L’agenzia ha assicurato che i risultati del monitoraggio verranno resi pubblici non appena disponibili, fornendo un quadro chiaro dell’impatto ambientale dell’incendio.