Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente ha scosso l’ospedale Rizzoli di Ischia, situato a Lacco Ameno. Il crollo di un condizionatore e del controsoffitto ha reso necessari interventi urgenti di soccorso e messa in sicurezza. L’incidente ha causato un ferito lieve e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per una donna incinta che ha subito un forte spavento. Entrambi sono stati assistiti prontamente dal personale sanitario presente sul posto.

Misure Precauzionali e Trasferimenti

L’ASL Napoli 2 Nord, da cui dipende l’ospedale Rizzoli, ha comunicato che tre stanze del reparto di Chirurgia sono state chiuse in via precauzionale. I pazienti che occupavano queste stanze sono stati trasferiti in altri reparti per garantire la loro sicurezza e la continuità delle cure.

Indagini e Verifiche Tecniche

Le cause del crollo sono attualmente sotto indagine da parte dei tecnici, che stanno effettuando ulteriori verifiche per determinare le circostanze esatte dell’incidente e prevenire futuri episodi simili.

Modifiche agli Accessi

Per consentire la messa in sicurezza della struttura, l’ingresso principale dell’ospedale Rizzoli è stato temporaneamente chiuso. Tuttavia, i servizi sanitari continuano ad essere erogati regolarmente grazie all’apertura dell’ingresso posteriore, attraverso il quale pazienti e visitatori possono accedere ai reparti.