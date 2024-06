Nel cuore di Napoli, precisamente in via Nazario Sauro accanto allo storico ristorante Rosolino, sono in corso i lavori per l’apertura di Crazy Pizza, la famosa catena di pizzerie ideata da Flavio Briatore, che ha già conquistato le principali città del mondo. L’annuncio dell’apertura di una sede napoletana era stato dato dallo stesso Briatore alcuni mesi fa, indicando il lungomare come location prescelta. Ora, con i lavori in fase avanzata e le vetrine coperte da adesivi con il logo della pizzeria, è certa la localizzazione del nuovo ristorante.

La Sfida di Briatore e le Polemiche

L’ingresso di Flavio Briatore nel mondo della pizza ha sollevato diverse polemiche, soprattutto a Napoli, città simbolo della pizza. L’ultima controversia è sollevata dal noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, che ha criticato la scelta di Briatore di chiamare una delle sue creazioni “Pizza Vesuvio”, sottolineando l’inappropriato collegamento con il vulcano partenopeo. Briatore ha risposto attraverso un video in cui elencava gli ingredienti della Pizza Vesuvio, tutti provenienti dalla Campania, e lanciava una sfida: aprire un locale a Napoli per confrontarsi con i migliori.

Un’Esperienza di Alta Cucina

Crazy Pizza non si propone come una semplice pizzeria, ma come un’esperienza culinaria che combina l’alta cucina con la tradizione della pizza. Ogni pizza è realizzata con ingredienti selezionati e impasti speciali, creati ad hoc per esaltare i sapori. Questo approccio innovativo ha già avuto successo in altre città come Milano, Roma, Montecarlo, Londra, Porto Cervo, Kuwait City, Rihad, Doha, Catania e Bahrain.

Partner Napoletani e Prossima Apertura

A supportare Briatore in questa nuova avventura a Napoli ci saranno due soci locali: Lucio Giordano, famoso per il ristorante stellato “Re, Santi e Leoni” di Nola, e Raffaele Iervolino, imprenditore di Palma Campania. Nonostante non sia ancora fissata una data precisa per l’inaugurazione, i lavori sono quasi conclusi e si prevede che il locale possa aprire prima dell’inizio dell’estate.