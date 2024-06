Una tragica scoperta ha sconvolto la tranquilla cittadina di Eboli, dove il cadavere di un anziano è rinvenuto in un casolare già in decomposizione avanzata. La macabra scoperta è segnalata da un vicino, il quale, preoccupato per non aver avuto contatti con l’uomo da diversi giorni, ha deciso di chiamare le autorità. L’allarme ha scatenato un’immediata risposta delle forze dell’ordine, con l’intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco, supportati dai sanitari del Vopi con un’ambulanza pronta all’uso. Giunti sul luogo, le autorità hanno dovuto forzare l’ingresso del casolare per accedere all’interno, trovandosi di fronte a una scena drammatica: il corpo dell’anziano, già in avanzato stato di decomposizione, giaceva senza vita.

L’identità della vittima e le circostanze precise del decesso non sono divulgate al momento. Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta dettagliata per determinare le cause esatte della morte e stabilire se vi siano responsabilità da attribuire.

Questo tragico evento ha gettato una coltre di dolore e sconcerto sulla comunità locale di Eboli, che ora cerca risposte e conforto in un momento di profonda perdita.