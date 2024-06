Tragica scoperta questa mattina nelle acque di Punta Quattro Venti, a Ercolano. Il cadavere di un uomo di 70 anni, residente nella stessa città, è ritrovato in mare, suscitando immediato allarme e richiamando l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, la Polizia locale e il personale del 118. Nonostante la celerità dell’intervento, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Dinamica del Ritrovamento

Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, le prime ipotesi suggeriscono che la causa della morte potrebbe essere stata un improvviso malore. La salma è stata trasportata al Policlinico di Napoli su disposizione del magistrato di turno, dove verrà sottoposta agli esami necessari per determinare con certezza le cause della morte.

Intervento delle Autorità

Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire gli eventi che hanno portato alla tragica fine dell’anziano. Al momento non si esclude nessuna pista, ma le prime rilevazioni sembrano indicare che si sia trattato di un evento accidentale. L’area di Punta Quattro Venti, nota per le sue bellezze naturali, è spesso frequentata da residenti e turisti, rendendo ancora più urgente l’esigenza di comprendere quanto accaduto per garantire la sicurezza della zona.