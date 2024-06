Lunedì 17 giugno, alle ore 10:00, nella sala “Nassiriya” del Consiglio regionale della Campania, verrà presentata la seconda edizione dell’International Music Competition organizzato dall’associazione “La Fenice”. Quest’anno, l’evento è dedicato alla memoria di Giovanbattista Cutolo, affettuosamente conosciuto come Giògiò, un talentuoso musicista tragicamente scomparso nell’agosto 2023. Giògiò, promettente pianista e virtuoso del corno, era membro dell’Orchestra Scarlatti Young e avrebbe dovuto partecipare alla competizione lo scorso anno. La sua vita è finita spezzata prematuramente per futili motivi a Napoli. In suo onore, il concorso ha adottato il suo nome, sottolineando che l’amore per la musica e le arti può trionfare sulla violenza.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno figure di rilievo, tra cui la madre di Giògiò, Daniela Di Maggio, il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, e Katia Cerullo, presidente dell’associazione “La Fenice” e promotrice del concorso. L’evento ha ottenuto il patrocinio della presidenza del Consiglio regionale della Campania e del Comune di Procida.

La deadline per le iscrizioni al concorso è fissata per il 30 settembre 2024. La competizione si terrà dall’8 all’11 ottobre a Palma Campania e rappresenta un’importante opportunità per i musicisti emergenti di tutto il mondo. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di artisti provenienti da cinque continenti e si prevede una simile affluenza quest’anno.

L’International Music Competition non è solo un trampolino di lancio per i musicisti, ma anche un mezzo per promuovere le arti con il sostegno morale e concreto delle istituzioni regionali e locali. Questa edizione, in particolare, celebra la memoria di Giògiò Cutolo, ricordando al mondo che la cultura e la musica possono essere strumenti potenti contro la violenza e l’ingiustizia.