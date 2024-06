Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti prontamente in via Domenico Cirillo, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa locale, riguardante un tentativo di furto in abitazione. Al loro arrivo, gli agenti hanno notato un uomo che inseguiva un altro, indicandolo come il responsabile del tentato furto. I poliziotti sono riusciti rapidamente a raggiungere e fermare l’individuo in fuga. Le indagini preliminari hanno rivelato che l’uomo aveva tentato di entrare in un appartamento forzando la porta d’ingresso con un cacciavite. La porta presentava evidenti segni di effrazione, confermando il tentativo di intrusione.

Arresto del Sospetto

Il sospetto, un 41enne napoletano, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione. Grazie alla tempestiva azione degli agenti, il crimine è stato sventato, garantendo la sicurezza dei residenti dell’area.

Conclusioni

L’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine ha dimostrato ancora una volta la loro efficacia nel contrastare i crimini e proteggere la comunità. L’arrestato dovrà ora affrontare le conseguenze legali delle sue azioni.