Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un’importante operazione per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Durante una perquisizione in un’abitazione a Torre Annunziata, è stato scoperto un nascondiglio ingegnoso utilizzato per occultare sostanze stupefacenti.

Il Ritrovamento

Nascosti nel tubo di scarico del lavello della cucina, gli agenti hanno rinvenuto 35 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 9 grammi. In aggiunta, sono stati trovati un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Questa scoperta ha evidenziato l’ingegno messo in atto per evitare la scoperta delle sostanze illegali.

Provento dell’Attività Illecita

Durante il controllo del soggetto, un uomo di 45 anni con precedenti di polizia specifici, sono stati trovati 980 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Questo denaro è stato considerato evidente provento dell’attività di spaccio.

Arresto e Accuse

Il 45enne di Torre Annunziata è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La scoperta degli involucri di cocaina, insieme al bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento, nonché il denaro contante trovato in suo possesso, hanno fornito prove schiaccianti del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa.