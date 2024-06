“Negli ultimi mesi il Gestore Infrastruttura dell’EaV ha lavorato alacremente per garantire il pronto riscontro all’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ndr) volto ad assicurare il rinnovo dei titoli autorizzativi. L’Agenzia in data 11 giugno 2024 ha rilasciato al gestore infrastruttura di EaV per una durata di 5 anni, la massima prevista dalla normativa vigente, i rinnovi sia l’Autorizzazione di Sicurezza valido sulle linee interconnesse (Cancello – Benevento e S. Maria C.V. – Piedimonte Matese) che il Certificato di idoneità all’esercizio valido sulle linee isolate (Linee Vesuviane e Linee Flegree).

Propedeuticamente al rilascio deli titoli, l’Agenzia a norma del decreto Ansf n. 4/2011, ha sottoposto a rivalutazione anche il Rsgs (Responsabile del sistema di gestione della sicurezza, ndr)del GI EaV, al quale, previo esame con commissione interna dell’Ansfisa, è rinnovata, in data 06.06.2024, la qualifica. Imprescindibile è stato il ruolo svolto da ciascun attore nel processo di competenza, segno che la consapevolezza di ciò che la nostra organizzazione stava cercando di raggiungere e doveva assicurare era noto. Ad oggi è necessario, però, che tale consapevolezza sia garantita e mantenuta nel tempo ed in tal senso EaV procederà a fornire tutte le assicurazioni necessarie.

Il processo di rinnovamento tecnologico in atto con cospicui finanziamenti della Regione Campania determinerà l’evoluzione necessaria a garantire nel tempo sempre maggiore sicurezza e cultura della sicurezza.”. Così in una nota dell’Ente autonomo Volturno, azienda che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, ferro e funivia della Regione Campania.