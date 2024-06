Nella notte i Campi Flegrei, situati nella provincia di Napoli, sono scossi da una serie di eventi sismici che hanno destato preoccupazione tra la popolazione locale. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), tra le 3.52 e le 4.17 sono state registrate cinque scosse, con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.7 Md. La scossa più forte, di magnitudo 3.7, è avvenuta alle 4.09, provocando un’ondata di panico tra gli abitanti di Pozzuoli, una delle città che fanno parte della zona rossa nell’area dei Campi Flegrei.

Nonostante la paura diffusa, non sono segnalati danni materiali. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha dichiarato all’Adnkronos: “C’è il fisiologico spavento per la situazione che stiamo vivendo, la gente è anche scesa per strada perché ha avvertito la scossa, ma non ci sono segnalati danni al momento”. Il sindaco ha inoltre rassicurato che al momento non risultano segnalazioni di danni dal territorio, ma che i controlli sono in corso per verificare la situazione.

Il Contesto Geologico dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica situata a ovest di Napoli, caratterizzata da un’attività sismica e vulcanica costante. Questa zona è monitorata attentamente dall’Ingv a causa del suo potenziale pericoloso. Le scosse sismiche, sebbene possano generare molta paura, sono spesso parte dell’attività naturale dell’area.

La storia sismica dei Campi Flegrei è ben documentata, con numerosi episodi di bradisismo e terremoti che hanno segnato la regione nel corso dei secoli. Il bradisismo, in particolare, è un fenomeno tipico dell’area e consiste in un lento e continuo sollevamento o abbassamento del suolo, che può essere accompagnato da terremoti di varia intensità.

La Risposta della Comunità e delle Autorità

La risposta immediata della comunità di Pozzuoli è stata comprensibilmente di paura e preoccupazione, con molte persone che sono scese per strada nel cuore della notte. Tuttavia, grazie alla tempestiva comunicazione delle autorità locali e al lavoro continuo di monitoraggio dell’Ingv, la situazione è sotto controllo.

Le autorità locali, inclusi i Vigili del Fuoco e le forze di polizia, sono in stato di allerta e stanno effettuando controlli in tutta l’area interessata per assicurarsi che non ci siano danni nascosti o situazioni di pericolo. Inoltre, sono in corso campagne informative per rassicurare la popolazione e fornire istruzioni su come comportarsi in caso di ulteriori scosse.