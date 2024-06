Viaggiare sui mezzi pubblici è sempre stata una scelta ecologica e pratica per molti cittadini, ma con l’introduzione del nuovo Bonus Trasporti 2024, diventa anche una soluzione estremamente conveniente, e grazie all’incentivo, destinato a chi soddisfa determinati requisiti, permette di spendere fino a 77,20 euro per l’acquisto di biglietti per tram, autobus e treni.

Il Bonus Trasporti e la Carta Dedicata a Te

Il nuovo Bonus Trasporti è strettamente associato alla “Carta Dedicata a Te”, una misura di sostegno per i cittadini italiani con un reddito ISEE molto basso. Questa carta offre un sussidio di 460 euro, pensato per aiutare chi è in difficoltà economiche non solo a coprire le spese di carburante, alimenti e utenze, ma anche per i trasporti. Grazie a questo bonus, i beneficiari potranno destinare 77,20€ esclusivamente all’acquisto di biglietti per i mezzi pubblici, mentre i restanti 382,50€ possono essere utilizzati per altre spese giornaliere.

Differenze rispetto al precedente Bonus Trasporti

È importante non confondere questo nuovo incentivo con il precedente bonus trasporti, che ammontava a 60€ e poteva essere utilizzato solo per gli abbonamenti dei mezzi regionali, locali e interregionali. La nuova versione del bonus offre una maggiore flessibilità e una somma più elevata, facilitando ulteriormente la mobilità dei cittadini in difficoltà.

Requisiti per l’Accesso al Bonus Trasporti 2024

Per usufruire del Bonus Trasporti 2024 è necessario soddisfare i requisiti legati alla Social Card, che includono:

Reddito ISEE Inferiore a 15.000€: Solo i cittadini italiani con un reddito ISEE al di sotto di questa soglia possono richiedere il bonus.

Iscrizione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: I richiedenti devono essere registrati all’anagrafe nazionale.

Le procedure per completare l’iscrizione e ottenere la social card saranno messe a disposizione a partire da oggi. Una volta approvata la richiesta, i fondi potrebbero essere erogati già dal mese di luglio 2024.

Priorità nell’Assegnazione del Bonus

L’accettazione della social card è influenzata da vari fattori, tra cui il reddito ISEE e la composizione del nucleo familiare. La priorità sarà data a:

Famiglie con tre o più persone, di cui almeno una nata entro il 31 dicembre 2009.

Nuclei familiari con tre o più componenti, con almeno uno nato entro il 2005.

Questi criteri assicurano che le famiglie più numerose e con bambini o adolescenti ricevano un sostegno adeguato per le loro necessità quotidiane, inclusi gli spostamenti sui mezzi pubblici.