La città di Sassari teatro di un audace assalto da parte di un commando armato alla Mondialpol, avvenuto intorno alle 20:30 di ieri. I banditi, armati con armi da guerra, hanno preso di mira il caveau della società di sicurezza situata alla periferia della città. Al momento non ci sono notizie di feriti, ma non si conosce ancora l’entità precisa del bottino portato via dai malviventi. Questo episodio richiama alla mente un evento simile avvenuto sei mesi fa, quando un altro gruppo di banditi aveva assaltato un portavalori nelle vicinanze di Sassari, riuscendo a rubare 4 milioni di euro.

Nel dettaglio dell’assalto di ieri sera, i banditi sono entrati nel complesso della Mondialpol dopo aver sfondato un muro con la benna di un mezzo meccanico. Durante l’azione, hanno sparato all’interno probabilmente per intimorire le guardie giurate e hanno avuto successo nel prendere il denaro custodito nel caveau. Subito dopo, per coprire la loro fuga, hanno appiccato il fuoco a diverse auto, bloccando le vie circostanti. Inoltre, hanno aperto il fuoco contro un’auto dei carabinieri che hanno incrociato lungo la loro via di fuga.