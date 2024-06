Dopo una lunga caccia iniziata lo scorso 7 giugno, i carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato Davide Tucci, 45enne di Grumo Nevano, ritenuto elemento contiguo al clan Aversano, operante nei comuni di Grumo Nevano, Casandrino e zone limitrofe. Tucci è stato individuato ieri sera mentre viaggiava con la famiglia a bordo di un’auto guidata dalla moglie sull’asse mediano, in località Varcaturo. L’ufficio esecuzioni penali della procura generale di Napoli aveva emesso agli inizi del mese un ordine di carcerazione nei suoi confronti, prevedendo una pena di 9 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. Tuttavia, Tucci era risultato irreperibile.

Le Indagini e la Cattura

I militari della sezione operativa della compagnia di Giugliano si sono subito messi sulle tracce di Tucci. Attraverso una combinazione di pedinamenti, web patrolling e analisi dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a localizzarlo e bloccarlo ieri sera intorno alle 21. In auto, oltre alla moglie, c’erano anche i suoi due figli. Il ricercato non ha opposto resistenza al momento dell’arresto.

Conclusione della Fuga

Davide Tucci è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Napoli Secondigliano, ponendo fine alla sua fuga. Questa operazione evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità organizzata e il loro impegno costante nel garantire la sicurezza del territorio.

Importanza dell’Arresto

L’arresto di Tucci rappresenta un colpo significativo per il clan Aversano, destabilizzando le attività criminali nei comuni di Grumo Nevano e Casandrino. Le autorità continuano a lavorare instancabilmente per smantellare le organizzazioni mafiose e riportare la legalità nelle zone colpite dalla loro influenza.