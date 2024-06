Il mare antistante la Villa Comunale di Castellammare di Stabia è stato dichiarato balneabile. La conferma arriva dagli ultimi rilevamenti effettuati dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania) lo scorso lunedì, che attestano la qualità delle acque. Questo risultato rappresenta un passo storico, frutto del lavoro sinergico tra Regione Campania, EIC (Ente Idrico Campano) e GORI (Gestione Ottimale Risorse Idriche).

Un Successo per la Comunità Stabiese

Mario Casillo, capogruppo del PD in consiglio regionale, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo. “Finalmente possiamo restituire il mare agli stabiesi. La balneabilità del mare rappresenta non solo un traguardo significativo per i residenti, ma anche un’opportunità per il rilancio turistico di quest’area, che può ora vantare un mare pulito e accessibile a tutti,” ha dichiarato Casillo.

Prospettive Future e Obiettivi per il 2025

Nonostante questo importante successo, il lavoro delle autorità non si ferma qui. Casillo ha evidenziato che l’obiettivo per il 2025 è il disinquinamento del Fiume Sarno e il pieno recupero della balneabilità lungo tutta la costa, da San Giovanni a Teduccio a Massa Lubrense. Questo progetto ambizioso rimane una priorità per migliorare ulteriormente la qualità delle acque e l’attrattività turistica della regione.

Prossimi Passi per il Litorale di Castellammare di Stabia

Per quanto riguarda l’arenile di Castellammare di Stabia, Casillo ha annunciato che, come concordato con il sindaco Luigi Vicinanza, il prossimo passo sarà una conferenza dei servizi prevista per il mese di luglio in Regione Campania. Questo incontro sarà determinante per pianificare interventi mirati a valorizzare e mettere in sicurezza il litorale, rendendolo ancora più accogliente e fruibile.