Il governo ha recentemente annunciato un importante potenziamento della Social Card “Dedicata a Te”, la carta per la Spesa destinata a sostenere le famiglie a basso reddito con figli a carico e che sarà ricaricata con più soldi rispetto al passato. A partire da settembre, il valore della carta aumenterà a 500 euro, un incremento significativo rispetto ai precedenti 460 euro.

Come Funziona la Carta “Dedicata a Te” e Come Riceverla

La Carta “Dedicata a Te” è un bonus erogato sotto forma di carta acquisti, concepita per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Per accedere a questo beneficio, il requisito fondamentale è avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.

Questa carta funziona come una normale carta di debito e permette di acquistare beni di prima necessità, abbonamenti e biglietti per i trasporti pubblici, oltre a carburante. Una delle caratteristiche più vantaggiose è che le famiglie non devono presentare una richiesta per ottenerla. La carta spesa viene assegnata automaticamente tramite un incrocio dei dati da parte dello Stato stanziando i soldi. Una volta ricevuta, la carta deve essere attivata dal cittadino entro il 15 settembre.

Le Dichiarazioni del Ministro Lollobrigida

Il potenziamento della Carta “Dedicata a Te” è presentato in conferenza stampa dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, al Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e alla Viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

Durante la conferenza, il Ministro Lollobrigida ha dichiarato: “La mia intenzione era presentare il nuovo sostegno subito dopo le elezioni europee, per non creare confusione con il voto. Ma visto che si parla erroneamente di ritardi e milioni di famiglie in difficoltà attendono un aiuto, devo a loro una risposta immediata”. Inoltre, sono annunciate nuove categorie di prodotti acquistabili con la carta, inclusi quelli con marchio Dop e Igp e prodotti surgelati.

Un Sostegno Importante per le Famiglie

Il governo ha stanziato 676 milioni di euro per questa misura, aumentando non solo l’importo della carta, ma anche il numero di famiglie beneficiarie, che crescerà di 30.000 unità. Questo potenziamento rappresenta un sostegno concreto per le famiglie italiane in un periodo di crescenti difficoltà economiche.

L’incremento dell’importo della carta a 500 euro e l’estensione della platea dei beneficiari rappresentano passi significativi verso un maggiore supporto sociale, garantendo alle famiglie bisognose risorse fondamentali per affrontare le spese quotidiane.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno del governo a supportare le famiglie in difficoltà e a migliorare la qualità della vita per i cittadini con redditi più bassi, offrendo loro una rete di sicurezza finanziaria essenziale.