Nella frazione di Monterusciello, a Pozzuoli, si è verificato un evento che ha dell’incredibile e dell’inquietante. Nel pomeriggio di ieri, i dipendenti di un’agenzia funebre sono entrati in una casa per prelevare la salma e trasportarla in chiesa per le esequie previste per le ore 15. Tuttavia, all’uscita, hanno scoperto con sgomento che il carro funebre, parcheggiato pochi minuti prima davanti all’abitazione, era sparito.

L’episodio ha suscitato stupore e indignazione nella comunità locale. Non solo perché il veicolo rubato era destinato a un compito così solenne e rispettoso come il trasporto di una salma, ma anche per la profonda mancanza di rispetto dimostrata verso il defunto e i suoi familiari. La proverbiale pace del defunto è stata violata da questo gesto sconsiderato e offensivo.

Dopo ore di ricerche, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno ritrovato il carro funebre in serata, in via Trepiccioni, una zona situata tra Licola e Monterusciello. Il veicolo presentava danni alla carrozzeria e i vetri del lunotto posteriore infranti. I ladri, dopo aver commesso il furto, hanno abbandonato il carro funebre, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi.

Le autorità stanno ora setacciando le telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di individuare i responsabili di questo insolito furto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella di un possibile dispetto ai danni dell’agenzia funebre incaricata delle esequie. Questa pista suggerisce che il furto potrebbe non essere stato un atto casuale, ma piuttosto un’azione mirata per colpire l’agenzia.