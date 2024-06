Due uomini sono arrestati dai Carabinieri a Castello di Cisterna in operazioni distinte per detenzione di droga a fini di spaccio. Gli arresti sono avvenuti rispettivamente in via Nino Taranto e in via Leopardi, con un 28enne di Carbonara di Nola e un 34enne del posto coinvolti.

Il Caso del 28enne di Carbonara di Nola

Il primo arresto è effettuato in via Nino Taranto, tra i palazzi della 219. I Carabinieri della sezione operativa hanno fermato un giovane di 28 anni, trovandolo in possesso di 60 dosi di crack e cocaina, per un totale di 21 grammi. Le dosi erano confezionate con veline colorate, un metodo tipico utilizzato per il traffico di stupefacenti. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche 685 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il giovane è immediatamente arrestato e ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

Il Caso del 34enne del Posto

Il secondo arresto ha riguardato un 34enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è fermato in via Leopardi e trovato in possesso di 40 dosi di crack e 160 euro in contanti, presumibilmente frutto dello spaccio di droga. Anche lui è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Le Accuse e le Conseguenze

Entrambi gli uomini dovranno rispondere del reato di detenzione di droga a fini di spaccio. La presenza di dosi confezionate e denaro contante conferma la natura illecita delle loro attività. Le autorità continuano a monitorare la situazione nel territorio, con l’obiettivo di contrastare il traffico di stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

Implicazioni e Sforzi di Contrasto

Questi arresti evidenziano il continuo impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga. Le operazioni condotte a Castello di Cisterna rappresentano un passo significativo nella repressione dello spaccio locale, contribuendo a ridurre la diffusione di sostanze stupefacenti nelle comunità coinvolte.