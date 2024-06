Nel comune di Afragola, nell’hinterland partenopeo, si sono verificati due episodi distinti che hanno coinvolto complessivamente quattro uomini dell’Arma dei Carabinieri, senza alcun collegamento tra di loro.

Primo Episodio: Tentativo di Rapina

Uno dei militari, fuori servizio e proveniente dal nord Italia, è stato colpito con il calcio della pistola alla testa mentre tentava di impedire una rapina ai danni di una donna che stava per depositare denaro in banca. I rapinatori sono fuggiti, lasciando il militare ferito.

Secondo Episodio: Aggressione a Tre Carabinieri

Tre altri militari, tra cui il comandante della stazione di Afragola, sono stati coinvolti in un’altra situazione. Questi militari si sono recati presso la casa di un individuo condannato a un anno e sei mesi di reclusione per vari reati, tra cui rapina aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali e resistenza. L’uomo doveva essere trasferito in carcere in quanto si trovava ai domiciliari. Tuttavia, una volta giunti sul posto, sono stati aggrediti dal pregiudicato e da sua moglie.

Conseguenze dell’Aggressione

Tutti i carabinieri coinvolti nell’aggressione hanno riportato delle lesioni e sono stati trasportati presso l’ospedale di Frattamaggiore, Napoli, per ricevere le cure necessarie. Anche il rapinatore arrestato è stato visitato nello stesso nosocomio e ha ricevuto una prognosi di un giorno. Alla fine, il rapinatore è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre sua moglie è stata posta ai domiciliari.