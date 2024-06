Un gesto di coraggio e prontezza d’animo ha segnato la giornata di Salvatore De Maio, carabiniere originario di Solofra e in servizio presso la Stazione di Forino. De Maio, attualmente in vacanza con la famiglia in Calabria, si è trovato al centro di un drammatico episodio che ha visto protagonisti due bambini in grave pericolo alla foce del fiume Abatemarco a Santa Maria del Cedro. Il militare, insieme a un docente calabrese, è intervenuto tempestivamente quando le urla angoscianti della madre dei piccoli hanno segnalato il pericolo imminente. I bambini, un maschietto e una femminuccia di sei e nove anni, erano trascinati via dalla corrente mentre facevano il bagno, in una situazione che stava rapidamente diventando critica.

Senza esitazione, De Maio e il docente hanno affrontato le acque agitate per raggiungere i bambini e portarli in salvo. Grazie alla loro pronta reazione e al coraggio dimostrato, i due piccoli sono estratti dall’acqua e messi al sicuro, evitando così una tragedia che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi.

Il carabiniere irpino, pur essendo in ferie, ha dimostrato ancora una volta l’alto senso del dovere e la prontezza d’intervento che caratterizzano i militari dell’Arma. La sua esperienza e la sua tempestività hanno fatto la differenza in una situazione di emergenza che ha visto coinvolti due bambini in una vacanza che rischiava di trasformarsi in tragedia.

Le autorità locali e la comunità hanno lodato l’azione eroica di Salvatore De Maio e del docente, sottolineando l’importanza di gesti spontanei di altruismo e coraggio che possono fare la differenza tra la vita e la morte, specialmente in situazioni così delicate come quella vissuta sulle coste calabresi.