Da questa mattina, l’isola di Capri è accessibile esclusivamente ai residenti, mentre l’ingresso ai turisti è temporaneamente vietato. Questa decisione è stata presa a seguito di un’ordinanza urgente emanata dal sindaco Paolo Falco, in risposta a un grave guasto della condotta idrica che rifornisce l’isola.

La Situazione di Emergenza

Il guasto alla condotta idrica ha causato un’interruzione significativa nell’approvvigionamento di acqua potabile, mettendo a rischio la possibilità di fornire i servizi essenziali necessari per la vita quotidiana degli abitanti e per l’accoglienza dei turisti. Il sindaco Falco ha sottolineato che, senza adeguati rifornimenti idrici, diventa impossibile garantire i servizi basilari per le “migliaia di persone” che ogni giorno visitano Capri, soprattutto durante la stagione turistica.

Motivazioni dell’Ordinanza

L’ordinanza urgente è emessa con l’obiettivo di limitare il consumo di acqua e assicurare che i residenti possano avere accesso alle risorse idriche necessarie. In un periodo dell’anno in cui l’isola vede un afflusso massiccio di turisti, la domanda di acqua raggiunge livelli molto elevati, e la situazione attuale non permette di soddisfare tali richieste.

Implicazioni per il Turismo

Questa misura, sebbene necessaria, ha un impatto significativo sul turismo, uno dei settori chiave dell’economia caprese. I turisti che avevano programmato una visita all’isola si trovano ora costretti a modificare i loro piani. Le autorità locali stanno lavorando per riparare il guasto il più rapidamente possibile, ma al momento non è fornita una tempistica precisa per la risoluzione del problema.

Reazioni e Prospettive Future

L’ordinanza del sindaco Falco è accolta con comprensione da parte dei residenti, consapevoli della gravità della situazione. Tuttavia, vi è anche preoccupazione per l’impatto economico che questa emergenza idrica potrebbe avere, soprattutto in un periodo di alta stagione turistica.

Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione e sono in corso interventi tecnici per ripristinare l’approvvigionamento idrico. Nel frattempo, si raccomanda ai visitatori di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali del comune di Capri e di considerare destinazioni alternative fino a quando la situazione non sarà risolta.