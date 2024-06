“Nel pomeriggio di sabato, nel traffico della Tangenziale di Napoli, almeno quattro persone in sella a due moto di grossa cilindrata, a quanto riferito da alcuni testimoni che mi hanno segnalato l’accaduto, avrebbero messo a segno una serie di colpi portando a casa un cospicuo bottino, tra orologi, soldi, carte di credito, gioielli e smartphone. Tra le vittime delle rapine anche i fratelli Desideri, noti cantanti neomelodici, che si stavano recando al concerto di Nino D’Angelo allo stadio Maradona. A dire dei presenti si tratterebbe di ragazzi giovanissimi, se non addirittura minorenni, armati di pistola”. Lo riferisce il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni delle rapine da alcuni cittadini.

“Questi rapinatori senza scrupoli – aggiunge il parlamentare – sono da individuare e punire severamente. Chiedo che ci sia un’indagine celere da parte delle forze dell’ordine che, grazie all’ausilio delle telecamere, devono riuscire ad assicurare alla giustizia questi criminali che sono oramai scatenati. Furti, rapine e violenze – conclude Borrelli – si consumano ad ogni ora e in ogni quartiere, non esistono zone franche, immuni dalla deriva criminale che si sta mangiando la città. E’ necessaria una risposta durissima per riaffermare e ripristinare legge e legalità”.