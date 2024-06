Anche quest’anno c’è tempo fino al 30 giugno per richiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai e non pagarlo più. Per l’anno 2024, il canone è stato ridotto da 90 a 70 euro. Ecco chi può richiedere l’esenzione e come fare.

Chi Può Richiedere l’Esonero

Esistono tre categorie di utenti che possono chiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai:

Ultrasettantacinquenni con Reddito Basso

Diplomatici e Militari Stranieri

Cittadini Intestatari di Utenza Elettrica Residenziale che Non Detengono la TV

Ultrasettantacinquenni con Reddito Basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni e che possiedono un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro, senza conviventi titolari di un reddito proprio (esclusi collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I del modello) attestando il possesso dei requisiti per l’esonero.

Requisiti:

Età minima 75 anni entro il 31 gennaio per l’esonero annuale; entro il 31 luglio per l’esonero del secondo semestre.

Reddito annuo del nucleo familiare non superiore a 8.000 euro.

Nessun convivente con reddito proprio (eccetto collaboratori domestici).

Modalità:

Presentare una dichiarazione sostitutiva.

Si può continuare a beneficiare dell’agevolazione per il Canone Rai negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate, senza dover presentare nuove dichiarazioni e quindi non pagarlo più.

Se i requisiti vengono meno, presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello).

Diplomatici e Militari Stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone TV, in virtù di convenzioni internazionali, le seguenti categorie:

Agenti diplomatici (Convenzione di Vienna del 1961, art. 34).

Funzionari o impiegati consolari (Convenzione di Vienna del 1963, art. 49).

Funzionari di organizzazioni internazionali esenti in base agli accordi di sede.

Militari e personale civile non residente in Italia appartenenti alle forze NATO (Convenzione di Londra del 1951, art. 10).

Cittadini Intestatari di Utenza Elettrica che Non Detengono la TV

I cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo possono evitare l’addebito in bolletta presentando una dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Requisiti:

Non possedere un apparecchio televisivo.

Essere intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale.

Nessun componente della famiglia anagrafica deve detenere un apparecchio televisivo.

Modalità:

Presentare una dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone in bolletta.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva se nell’abitazione della persona deceduta non è presente alcun apparecchio televisivo.

Come Richiedere l’Esonero

Le richieste di esonero dal pagamento del canone possono essere inviate in vari modi:

Consegna Personale: Presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Spedizione Postale: All’indirizzo:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Il plico deve essere raccomandato e privo di busta, contenente il modulo con la dichiarazione firmato e il documento d’identità del richiedente.

Posta Elettronica Certificata (PEC):

Invio all’indirizzo PEC: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

Il modulo deve essere firmato digitalmente.

Invio Telematico: Attraverso l’applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori dettagli e per scaricare il modulo, è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o il sito dedicato al Canone Rai.