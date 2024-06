Continuano le indagini dei carabinieri per fare luce sulla tragica morte di una donna di 35 anni, di nazionalità brasiliana, avvenuta ieri sera intorno alle 21:00 a Quadrelle, in provincia di Avellino. La donna è deceduta dopo una caduta da un muro alto sette metri in località Fusaro.

Ricostruzione dell’Incidente

Secondo le prime informazioni, un passante ha trovato la vittima priva di sensi e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono arrivati rapidamente e hanno trasportato la donna all’ospedale di Nola (Napoli), dove purtroppo è deceduta senza mai riprendere conoscenza.

Esame Medico-Legale

Il primo esame medico-legale non ha rilevato segni di violenza sul corpo della donna, indicando che le lesioni traumatiche sono compatibili con una caduta accidentale. Tuttavia, saranno necessari ulteriori esami per confermare questa ipotesi con certezza.

Proseguimento delle Indagini

I carabinieri della Compagnia di Baiano, supportati dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, stanno conducendo un’indagine dettagliata per chiarire le circostanze dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.