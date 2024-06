Un vasto incendio doloso sta devastando una zona boschiva nell’area dei Camaldoli a Napoli, avanzando pericolosamente verso la collina fino a Soccavo. L’allarme per i residenti della zona è alto, poiché le fiamme, alimentate da un vento di brezza, si stanno avvicinando ad alcune abitazioni.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 19. Da allora, i pompieri stanno lavorando senza sosta per cercare di circoscrivere l’area delle fiamme. La natura impervia del territorio boschivo rende difficile l’intervento con le lance collegate alle autobotti, complicando ulteriormente le operazioni di spegnimento.

Utilizzo di Mezzi Aerei

Dato che l’accesso via terra è limitato, sono stati impiegati mezzi aerei per combattere l’incendio dall’alto. Tuttavia, l’intervento dei mezzi aerei ha richiesto la disalimentazione dei cavi dell’energia elettrica nella zona interessata, una misura necessaria per evitare incidenti con i cavi durante le operazioni di spegnimento.

Situazione Critica per i Residenti

L’incendio ha creato una situazione critica per i residenti della zona, che osservano con preoccupazione l’avvicinarsi delle fiamme alle loro abitazioni. Le autorità locali stanno monitorando la situazione da vicino e sono pronte ad evacuare le case se il fuoco dovesse avvicinarsi ulteriormente.

Un Appello alla Cautela

Le autorità hanno lanciato un appello alla popolazione affinché resti vigile e segua le indicazioni dei servizi di emergenza. La priorità è garantire la sicurezza delle persone e prevenire danni maggiori alle proprietà e all’ambiente.

Indagini in Corso

Intanto, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che sembra essere di natura dolosa. I responsabili potrebbero affrontare severe conseguenze legali per il danno ambientale e il rischio creato per la comunità locale.